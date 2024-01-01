Латвія передасть ЗСУ рідкісні бойові машини

Мова йде, як пише Delfi, про бойові машини сімейства CVR (T). Їх кількість не вказується, але експерти спеціалізованого ресурсу Militarnyi прогнозують, що "Латвія готується передати Україні приблизно роту бойових машин, кількість яких буде від 9 до 12 одиниць".

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Раніше за угодою Сполучене Королівство передала Латвії 116 модернізованих бойових машин CVR (T) та 7 одиниць у виконанні тренувальних.

Розвідувальна машина FV107 Scimitar сімейства CVR(T) на полігонному вишколі військ Латвії. Фото: Міноборони Латвії

Про моделі та модифікації машин з цього пакета допомоги Україні та їх логістику зі зрозумілих причин збереження військової таємниці також нічого не йдеться. Втім, експерти припускають, що в цьому транші допомоги можуть бути броньовані машини FV107 Scimitar для розвідки та рейдів в тилу ворога, оскільки Латвія планує їх замінити на сучасні версії.

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З відкритих джерел відомо, що парк оборонного відомства Латвії має 198 машин сімейства CVR(T) в модифікації FV103 Spartan, FV104 Samaritan, FV105 Sultan, FV106 Samson та FV107 Scimitar.