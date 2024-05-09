На нинішньому тижні (7 травня) уряд Латвії прийняв рішення про передачу Україні чергової партії автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.

Всього цим пакетом у Київ доставлять 24 автомобілів різних марок. Ці машини націоналізовані за рішенням суду. Постачальниками транспорту стали водії, котрі сіли за кермо машин напідпитку. Таким чином влада країни вбиває "двох зайців" – бореться з алкоголізмом та підтримує Україну.

На відміну від Польщі, де законодавство щодо п’яниць за кермом виявилося недосконалим, Латвія врегулювала законодавче поле з Конституцією та іншими нормативно-правовими актами, у т.ч. з прав людини. Це дозволяє націоналізовані за рішенням суду автівки нетверезих водіїв передавати на потреби України, в т.ч. адресно.

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У цьому транші автомобілі відправляються у розпорядження військового підрозділу, дислокованого у Харкові, "Поліклініці №3" Харківської міської ради, загонам Національної гвардії України. Також отримають автівки для своїх служб Циркунівській, Хрушівській, Краснокутській сільським радам прифронтових областей.

Рига, Латвія. Завантаження конфіскованих автомобілів на автопоїзд у складі магістрального тягача Scania P420 для відправлення в Україну Фото: Яніс Лайзанс, Reuters

Загальна ринкова вартість конфіскованих та переданих на користь цивільних організацій та Сил оборони України автомобілів становить 87 361 євро.

У Латвії діють дуже суворі закони щодо водіїв, котрі керують транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Окрім кримінальної відповідальності, запроваджено ще й можливу конфіскацію транспортного засобу, якщо ТЗ належить зловмиснику. Якщо це авто не його, то на порушника накладається штраф у розмірі вартості такого автомобіля.

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Відповідно до закону "Про допомогу цивільному населенню України", транспортні засоби, які належали громадянам Латвії, можуть після конфіскації передаватися українському уряду для допомоги у війні та підтримки українського суспільства. Це один зі способів допомоги Латвії Україні у боротьбі з російською агресією.

Передачу в Україну транспортних засобів, вилучених у нетверезих водіїв, здійснює Служба доходів і зборів спільно з асоціацією "Агендум".