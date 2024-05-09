На нынешней неделе (7 мая) правительство Латвии приняло решение о передаче Украине очередной партии автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.

Всего этим пакетом в Киев доставят 24 автомобиля разных марок. Эти машины национализированы по решению суда. Поставщиками транспорта стали водители, которые сели за руль машин навеселе. Таким образом власть страны убивают "двух зайцев" – борется с алкоголизмом и поддерживает Украину.

В отличие от Польши, где законодательство в отношении пьяниц за рулем оказалось несовершенным, Латвия урегулировала законодательное поле с Конституцией и другими нормативно-правовыми актами, в т.ч. по правам человека. Это позволяет национализированные по решению суда машины нетрезвых водителей передавать на нужды Украины, в т.ч. адресно.

Читайте также Латвия готовит водителям-нарушителям штраф в миллион евро

В этом транше автомобили отправляются в распоряжение военного подразделения, дислоцированного в Харькове, "Поликлинике №3" Харьковского городского совета, отрядам Национальной гвардии Украины. Также получат машины для своих служб Циркуновский, Хрушевский, Краснокутский сельские советы прифронтовых областей.

Рига, Латвия. Погрузка конфискованных автомобилей на автопоезд в составе магистрального тягача Scania P420 для отправки в Украину Фото: Янис Лайзанс, Reuters

Общая рыночная стоимость конфискованных и переданных в пользу гражданских организаций и Сил обороны Украины автомобилей составляет 87 361 евро.

В Латвии действуют очень строгие законы в отношении водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме уголовной ответственности, введено еще и возможную конфискацию транспортного средства, если ТС принадлежит злоумышленнику. Если это авто не его, то на нарушителя налагается штраф в размере стоимости такого автомобиля.

Читайте также Почти три сотни конфискованных у пьяных латвийских водителей автомобилей переданы в Украину

Согласно закону "О помощи гражданскому населению Украины", транспортные средства, принадлежавшие гражданам Латвии, могут после конфискации передаваться украинскому правительству для помощи в войне и поддержки украинского общества. Это один из способов помощи Латвии Украине в борьбе с российской агрессией.

Передачу в Украину транспортных средств, изъятых у нетрезвых водителей, осуществляет Служба доходов и сборов совместно с ассоциацией "Агендум".