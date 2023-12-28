За неполные 12 месяцев нынешнего года Латвия конфисковала у пьяных водителей и передала Украине для защиты от российских оккупантов 271 автомобиль.

По состоянию на середину декабря общая стоимость конфискованного у нетрезвых водителей транспорта в пользу Украины достигла почти миллиона евро. Если быть точным, то нашим Силам обороны передано легковушек различных марок на 903 453 евро.

Однако 271 автомобиль не считается окончательной цифрой. Статистика до наступления нового года должна измениться, поскольку в правительстве Латвии, как сообщает Delfi, на утверждении находится решение о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

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Как мы уже писали ранее, 16 февраля Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать нашей стране конфискованные транспортные средства, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Первая партия конфискованных автомобилей отправлена в Украину в марте 2023 года. Фото: Служба государственных доходов Латвии

Доставкой этих автомобилей в Украину занимается "Twitter-конвой" под руководством Рейниса Позняка. Эта структура начала работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено с благотворительной миссией более 1100 различных автомобилей общей стоимостью почти 2 миллиона евро.

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Проект Тwitter convoy занимается доставкой в Украину машин скорой помощи, внедорожников, автобусов, спецтехники. Практически каждую неделю в Киев направляются караваны машин. Зачастую в составе каравана есть машины, конфискованные у пьяниц.

За большой вклад в популяризацию имени Латвии в Европе и особенно в гуманитарной миссии по доставке всевозможной автотехники многострадальной Украине Европарламент присудил обладателю титула "Человек Европы в Латвии" Рейнису Позняку Премию гражданина Европы.

Кстати, в ноябре правительство Латвии также приняло новые законы, которые позволяют конфисковать автомобили россиян, если они не прошли процедуру переоформления. Эту технику также планируют передавать Украине.