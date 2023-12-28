За неповні 12 місяців нинішнього року Латвія конфіскувала у п'яних водіїв та передала Україні для захисту від російських окупантів 271 автомобіль.

Станом на середину грудня загальна вартість конфіскованого у нетверезих водіїв транспорту на користь України сягнула майже мільйона євро. Якщо бути точним, то нашим Силам оборони передано легковиків різних марок на 903 453 євро.

Однак 271 автомобіль не вважається остаточною цифрою. Статистика до настання нового року має змінитися, оскільки в уряді Латвії, як повідомляє Delfi, на затвердженні перебуває рішення про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

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Як ми уже писали раніше, 16 лютого Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку населення України, які дозволяють безоплатно передавати нашій країні конфісковані транспортні засоби, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Перша партія конфіскованих автомобілів відправлена до України у березні 2023 року. Фото: Служба державних доходів Латвії

Доставленням цих автомобілів в Україну займається "Twitter-конвой" під керівництвом Рейніса Позняка. Ця структура розпочала роботу у лютому 2022 року. За час існування проєкту в Україну з Латвії було відправлено з благочинною місією понад 1100 різних автомобілів загальною вартістю майже 2 мільйонів євро.

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Проєкт Тwitter convoy займається доставленням в Україну машин швидкої допомоги, позашляховиків, автобусів, спецтехніки. Практично щотижня у Київ направляються каравани машин. Частенько у складі каравані є машини, конфісковані у п’яниць.

За великий вклад в популяризацію імені Латвії в Європі та особливо в гуманітарній місії з доставлення усілякої автотехніки багатостраждальній Україні Європарламент присудив володарю титулу "Людина Європи у Латвії" Рейнісу Позняку Премію громадянина Європи.

До речі, у листопаді уряд Латвії також ухвалив нові закони, які дозволяють конфіскувати автомобілі росіян, якщо вони не пройшли процедуру переоформлення. Цю техніку також планують передавати Україні.