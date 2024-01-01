Латвия передаст ВСУ редкие боевые машины в ВСУ

Речь идет, как пишет Delfi, о боевых машинах семейства CVR (T). Их количество не указывается, но эксперты специализированного ресурса Militarnyi прогнозируют, что "Латвия готовится передать Украине примерно роту боевых машин, количество которых будет от 9 до 12 единиц".

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Ранее по соглашению Соединенное Королевство передало Латвии 116 модернизированных боевых машин CVR (T) и 7 единиц в исполнении тренировочных.

Разведывательная машина FV107 Scimitar семейства CVR (T) на полигонных учениях войск Латвии. Фото: Минобороны Латвии

О моделях и модификациях машин из этого пакета помощи Украине и их логистике по понятным причинам сохранения военной тайны также ничего не говорится. Впрочем, эксперты предполагают, что в этом транше помощи могут быть бронированные машины FV107 Scimitar для разведки и рейдов в тылу врага, поскольку Латвия планирует их заменить на современные версии.

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Из открытых источников известно, что парк оборонного ведомства Латвии имеет 198 машин семейства CVR(T) в модификации FV103 Spartan, FV104 Samaritan, FV105 Sultan, FV106 Samson и FV107 Scimitar.