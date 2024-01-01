Латвийская программа "Подари Украине 100 автомобилей" работает: сколько и какие авто передано

Это был коллективный проект, поскольку машины порожняком не шли. О таком поступлении техники говорится в публикации наа странице Посольства Латвии в Украине.

Непосредственно за доставку отвечала Благотворительная организация ziedot.lv. Она в Латвии известна по программе "Подари Украине 100 автомобилей". Это оказалось осуществимым, поскольку почин подхватили люди доброй воли.

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AS Latvenergo пожертвовало 93 автомобиля, SIA Revohaus – 3 автомобиля, Уна Ульме и Артур Кошелев передали по одной машине, другие доноры пожертвовали остальные 2 машины.

Вся техника перед отправкой проходит сервисное обслуживание, отправляется конвоями поэтапно. Машины за деньги благотворителей заправляются на весь маршрут от Риги до Киева, а в салоны загружаются необходимые нашим защитникам вещи. Ассоциация Brunotava присоединилась к ziedot.lv с гуманитарной помощью – беспилотниками, генераторами Ecoflow.

Посол Посольства Латвийской Республики в Украине господин Илгварс Клява поблагодарил латвийских волонтеров и компании за постоянную поддержку Украины. Помощь действительно неоценима, ведь такие транспортные караваны идут из Латвии ежемесячно.

Всего по упомянутой программе украинские воины получили от народа Латвии более 40 полноприводных автомобилей. Такую статистику привел Генштаб Украины.

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В нынешней партии пришли уже хорошо знакомые нашим защитникам по предыдущим поставкам волонтерских движений Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Caddy Cargo и другие.

Техника и оборудование и другое приобретенное волонтерами имущество уже переданы в 14 боевых подразделений.