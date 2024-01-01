В Латвии официально подтвердили контрактирование для ВСУ БТР Patria

Новость о поставках очередной партии боевой техники Вооруженным силам Украины вчера, 10 февраля, официально подтвердило МО Латвии, отвечая на запрос информационного портала Delfi.

Отмечается, что "поставки бронемашин в Украину не повлияют на объем и сроки выполнения заказа, размещенного ранее для нужд Национальным вооруженным силам (НВС)".

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В каком количестве заказали технику для ВСУ, не сообщается. Известно только, что для собственной армии там законтрактовали более 200 бронемашин Patria 6x6.

"Бронетранспортеры латвийского производства будут поставлены защитникам Украины в течение этого года. Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим использование и устойчивость бронетранспортеров в реальных боевых условиях, что позволит НВС сделать полезные выводы", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

По грязи, водоемам и суше полноприводная шестиколесная машина идет уверенно. Фото: Patria

Разработку и окончательные дизайнерские штрихи этой машины завершили летом 2024 года. Технику производит недавно открытый в Валмиере завод компании Defence Partnership Latvia, входящей в группу Patria.

Бронетранспортер Patria 6x6 разработан в финской компании с таким же названием. На заводе и в КБ уточняют, что Patria – это не танк и не боевая машина пехоты, а бронетранспортер. Его основная задача – быть "такси" и доставлять солдат на поле боя.

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Экипаж БТР состоит из водителя и командира. В десантном модуле есть места для размещения в полной экипировке 10 человек и перевозки их и их имущества по суше и через водные преграды.

Благодаря колесной ходовой и мощному двигателю в 400 л.с. он может по твердой основе дорог мчаться со скоростью 100 км/ч. По водоему он идет значительно медленнее, но 8 км/ч это довольно хороший показатель для такой машины.