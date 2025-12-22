1466 шин к грузовому транспорту и колесной спецтехнике обошелся в 30 миллионов гривен

Специально к зимней эксплуатации автотранспорта логистических подразделений, доставляющих боеприпасы, снаряжения или осуществляют эвакуацию техники на ремонт в тыловые предприятия, команда Петра Порошенко передала расходный атрибут колесной ходовой в войска.

Закупка сделана по запросу воинских частей. Номенклатура колес согласована под конкретные потребности военных для эксплуатации техники как на замерзшем грунте, так и скользком асфальте.

Для работы в полевых условиях

Также в бригады переданы мобильные шиномонтажные мастерские. Эта техника приспособлена для быстрой замены колес в полевых условиях.

Эти машины имеют необходимое оборудование как для демонтажа/монтажа колес, так и для вулканизации камер. Благодаря этой технике процесс замены резины будет проще и быстрее.

На запрос бригад закуплены шины разных размеров под конкретный транспорт. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

На фронте нет праздников, но поздравить стоит

Отмечается, что транш автомобильного снаряжения обошелся в 30 000 000 гривен. Какие именно подразделения получили Новогодне-Рождественский подарок не сообщается, но на отдельных фотографиях в ФБ-странице развернуты вымпелы частей с названиями и наименованиями.