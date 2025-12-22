1466 шин до вантажного транспорту та колісної спецтехніки обійшлись у 30 мільйонів гривень

Спеціально до зимової експлуатації автотранспорту логістичних підрозділів, що доставляють боєприпаси, спорядження та здійснюють евакуацію техніки на ремонт у тилові підприємства, команда Петра Порошенка передала у війська шини.

Закупку зроблено за запитом військових частин. Номенклатура коліс погоджена під конкретні потреби військових для експлуатації техніки як на замерзлому ґрунті, так й на слизькому асфальті.

Для роботи в польових умовах

Також у бригади передані мобільні шиномонтажні майстерні. Ця техніка пристосована для швидкої заміни коліс в польових умовах.

Ці машини мають необхідне обладнання як для демонтажу/монтажу коліс, так і для вулканізації камер. Завдяки цій техніці процес заміни ґуми буде простіший та швидший.

На запит бригад закуплено шини різних розмірів під конкретний транспорт. Фото: пресслужба Петра Порошенка

На фронті немає свят, але привітати варто

Зазначається, що транш автомобільного спорядження обійшовся в 30 000 000 гривень. Які саме підрозділи отримали шини, не повідомляється, але на окремих світлинах на ФБ-сторінці є розгорнуті вимпели частин з назвами та найменуваннями.