В дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на стильный городской кроссовер Arona с выгодой ориентировочно от 50 000* гривен в комплектации Style и с выгодой ориентировочно от 76 000* гривен в комплектации FR.

SEAT Arona – это городской кроссовер с современными технологиями и привлекательным дизайном. Его компактные размеры будут полезны на улицах города, а преимущества кроссовера – на загородных дорогах.

В течение рабочей недели SEAT Arona – городской автомобиль: элегантный, просторный и практичный. А выходные можно испытать спортивный характер, прочную конструкцию и высокую экономичность. Кроссовер оснащен надежными системами безопасности и мультимедийными технологиями.

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Arona легко узнать на улицах города по привлекательному дизайну, спортивной динамике и изяществу испанского бренда, который предлагает множество возможностей для индивидуализации.

Предложение действует с 3 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года на автомобили 2019 года производства в сети официальных дилеров SEAT в Украине, которые есть в наличии на складе в Украине.