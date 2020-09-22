В дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на стильный городской кроссовер Arona с выгодой ориентировочно от 50 000* гривен в комплектации Style и с выгодой ориентировочно от 76 000* гривен в комплектации FR.
SEAT Arona – это городской кроссовер с современными технологиями и привлекательным дизайном. Его компактные размеры будут полезны на улицах города, а преимущества кроссовера – на загородных дорогах.
В течение рабочей недели SEAT Arona – городской автомобиль: элегантный, просторный и практичный. А выходные можно испытать спортивный характер, прочную конструкцию и высокую экономичность. Кроссовер оснащен надежными системами безопасности и мультимедийными технологиями.
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Arona легко узнать на улицах города по привлекательному дизайну, спортивной динамике и изяществу испанского бренда, который предлагает множество возможностей для индивидуализации.
Предложение действует с 3 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года на автомобили 2019 года производства в сети официальных дилеров SEAT в Украине, которые есть в наличии на складе в Украине.
- *Стоимость автомобиля в гривнах для его покупки рассчитана на дату 03.09.2020 года и определяется по коммерческому курсу евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретение автомобиля в лизинг. Действующий курс ежедневно обнародуют на сайте. Точную цену и комплектацию автомобиля можно узнать у официальных дилеров SEAT в Украине. Окончательные цены отмечают в договоре купли-продажи автомобиля, которую покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем как подписывать договор купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со стоимостью и комплектацией транспортного средства. Изложена в прайс-листе информация не является ни рекламой, ни публичной офертой, а следовательно, не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. Она только дает возможность сформировать желаемую комплектацию автомобиля. Учитывайте, что в некоторых случаях информация об автомобиле (дизайн, комплектация, технические данные) может изменяться.
- За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке.