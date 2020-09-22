У дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на стильний міський кросовер Arona із вигодою орієнтовно від 50 000* гривень у комплектації Style та із вигодою орієнтовно від 76 000* гривень у комплектації FR.
SEAT Arona – це міський кросовер із сучасними технологіями та привабливим дизайном. Його компактні розміри стануть у пригоді на вулицях міста, а переваги кросовера – на заміських шляхах.
Протягом робочого тижня SEAT Arona – міський автомобіль: елегантний, просторий і практичний. А вихідними можна випробувати його спортивний характер, міцну конструкцію й високу економічність. Кросовер оснащений надійними системами безпеки й мультимедійними технологіями.
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Arona легко впізнати на вулицях міста за привабливим дизайном, спортивною динамікою й витонченістю іспанського бренда, який пропонує безліч можливостей для індивідуалізації.
Пропозиція діє з 3 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року на автомобілі 2019 року виробництва в мережі офіційних дилерів SEAT в Україні, які наявні на складі в Україні.
- *Вартість автомобіля в гривнях для його купівлі розрахована на дату 03.09.2020 року та визначається за комерційним курсом євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг. Чинний курс щодня оприлюднюють на сайті. Точну ціну й комплектацію автомобіля можна дізнатися в офіційних дилерів SEAT в Україні. Остаточні ціни зазначають в угоді купівлі-продажу автомобіля, яку покупець укладає з офіційним дилером SEAT. Перед тим як підписувати угоду купівлі-продажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з вартістю й комплектацією транспортного засобу. Викладена в прайс-листі інформація не є ані рекламою, ані публічною офертою, а отже, не зобов’язує сторони продавати чи купувати автомобіль. Вона лише дає можливість сформувати бажану комплектацію автомобіля. Зважайте, що в деяких випадках інформація про автомобіль (дизайн, комплектація, технічні дані) може змінюватись.
- За більш детальною інформацією прохання звертатись до офіційних дилерів автомобілів SEAT в Україні за посиланням.