У дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на стильний міський кросовер Arona із вигодою орієнтовно від 50 000* гривень у комплектації Style та із вигодою орієнтовно від 76 000* гривень у комплектації FR.

SEAT Arona – це міський кросовер із сучасними технологіями та привабливим дизайном. Його компактні розміри стануть у пригоді на вулицях міста, а переваги кросовера – на заміських шляхах.

Протягом робочого тижня SEAT Arona – міський автомобіль: елегантний, просторий і практичний. А вихідними можна випробувати його спортивний характер, міцну конструкцію й високу економічність. Кросовер оснащений надійними системами безпеки й мультимедійними технологіями.

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Arona легко впізнати на вулицях міста за привабливим дизайном, спортивною динамікою й витонченістю іспанського бренда, який пропонує безліч можливостей для індивідуалізації.

Пропозиція діє з 3 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року на автомобілі 2019 року виробництва в мережі офіційних дилерів SEAT в Україні, які наявні на складі в Україні.