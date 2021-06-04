Пропеллер выполняет функцию парусов, а движется челнок в одном направлении с ветром. Кажется, что возможность двигаться на паруснике быстрее ветра противоречит законам физики, однако это не так.

Концепция движения этого наземного пропеллерного парусника настолько удивительна, что многие зрители, наблюдавшие его в действии просто не верят увиденному. Потому что нельзя двигаться под ветром, быстрее ветра. Или можно?

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Мировой рекорд, подтвержденный Североамериканской ассоциацией парусного спорта в 2012 году, гласит, что можно. Этот странный транспорт с огромным винтом и Т-образным корпусом на трех велосипедных колесах установил рекорд скорости.

"Это не шутка и не мистификация; все вовлеченные воспринимают это серьезно. Blackbird не претендует на то, чтобы называться вечным двигателем, он использует энергию ветра; если ветер прекращается, то Blackbird остановится. Они (разработчики), похоже, просто придумали способ превратить энергию ветра в движение вперед таким образом, который более эффективен, чем парашют, перекати – поле, обычный парус или крыло”, – объясняет ведущий в видео.

Такой пропеллерный парусник способен двигаться в 2,8 раза быстрее скорости ветра. В 2012 году Blackbird показал скорость движения в 51,4 мили/ч (82,7 км/ч), при скорости ветра ниже 20 миль/ч.

Автору видео удалось испытать эту машину при скорости ветра около 15 миль/ч и разогнать ее быстрее ветра. В том, что Blackbird движется быстрее ветра, можно убедиться, благодаря ленте, закрепленной на носовой части наземной лодки – она развевается в противоположную движению машины сторону, тогда как ветер дует в спину.