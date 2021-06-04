Пропелер виконує функцію вітрил, а рухається "човник" в одному напрямку з вітром. Здається, що можливість рухатись на вітрильнику швидше за вітер, суперечить законам фізики, однак це не так.

Концепція руху цього наземного пропелерного вітрильника настільки дивовижна, що багато глядачів, які спостерігали його в дії просто не вірять побаченому. Тому що не можна рухатись під вітром, швидше за вітер. Чи можна?

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Світовий рекорд, підтверджений Північноамериканською асоціацією вітрильного спорту у 2012 році, свідчить, що можна. Цей чудернацький транспорт з величезним гвинтом і Т-подібним корпусом на трьох велосипедних колесах встановив рекорд швидкості.

“Це не жарт і не містифікація; всі залучені сприймають це серйозно. Blackbird не претендує на те, щоб називатись вічним двигуном, він використовує енергію вітру; якщо вітер припиняється, то Blackbird зупиниться. Вони [розробники], здається, просто придумали спосіб перетворити енергію вітру на рух вперед таким чином, що є більш ефективним, ніж парашут, перекотиполе, звичайний парус чи крило”, – пояснює ведучий у відео.

Такий пропелерний вітрильник здатен рухатись у 2,8 рази швидше швидкості вітру. У 2012 році Blackbird показав швидкість руху у 51,4 милі/год (82,7 км/год), при швидкості вітру нижче 20 миль/год.

Автору відео вдалось випробувати цю машину при швидкості вітру близько 15 миль/год і розігнати її швидше вітру. У тому, що Blackbird рухається швидше за вітер, можна переконатись, завдяки стрічці, закріпленій на носовій частині наземного човна – вона майорить у протилежний руху машини бік, тоді як вітер дме в спину.