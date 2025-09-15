Укр
Наземный робот THeMIS адаптируют для британской армии

Эстонская оборонная технологическая компания Milrem Robitics создает для нужд Великобритании новую версию беспилотного наземного транспортного средства Milrem THeMIS. Для этого проекта привлечены еще три британские фирмы.
ФОТО: sakala.postimees.ee|

Роботизированный комплекс THeMIS

Валентин Ожго
15 сентября, 13:40
Новость о такой кооперации озвучена на прошлой неделе на оборонной выставке DSEI в Великобритании. Milrem будет сотрудничать с Overwatch Aerospace, MSI-Defence Systems и Pearson Engineering для "разработки, тестирования, демонстрации и производства проверенной в боях платформы THeMIS в Великобритании, специально разработанной для удовлетворения потребностей британских клиентов".

По сообщению разработчика, новая версия для британской армии будет интегрировать ее действующую версию UGV THeMIS с дистанционной оружейной станцией MSI TERRAHAWK и беспилотной авиационной системой APEX от Overwatch. А вот третья компания Pearson обеспечит интеграцию "критически важных возможностей в бронированные платформы".

"Работая с надежными британскими партнерами, мы поставляем передовую и готовую к выполнению миссии боевую систему и гарантируем, что разработка, испытания и производство происходят здесь, в Великобритании, создавая местную ценность и укрепляя внутреннюю оборонную способность", – сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вярси.

Для сравнения можно сопоставить фигуры людей и гусеничной роботизированной машины THeMIS. Фото: sakala.postimees.ee

Конкретики относительно сроков поставки боевого беспилотного аппарата THeMIS не озвучено, однако сделан намек, что испытания в Великобритании вскоре начнутся.

По другим сообщениям Milrem, уже 19 стран приобрели THeMIS, включая ту же Великобританию. Также робот был развернут в боевых действиях в Украине для переправки грузов и эвакуации пострадавших.

