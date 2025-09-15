Наземный робот THeMIS адаптируют для британской армии

Новость о такой кооперации озвучена на прошлой неделе на оборонной выставке DSEI в Великобритании. Milrem будет сотрудничать с Overwatch Aerospace, MSI-Defence Systems и Pearson Engineering для "разработки, тестирования, демонстрации и производства проверенной в боях платформы THeMIS в Великобритании, специально разработанной для удовлетворения потребностей британских клиентов".

По сообщению разработчика, новая версия для британской армии будет интегрировать ее действующую версию UGV THeMIS с дистанционной оружейной станцией MSI TERRAHAWK и беспилотной авиационной системой APEX от Overwatch. А вот третья компания Pearson обеспечит интеграцию "критически важных возможностей в бронированные платформы".

"Работая с надежными британскими партнерами, мы поставляем передовую и готовую к выполнению миссии боевую систему и гарантируем, что разработка, испытания и производство происходят здесь, в Великобритании, создавая местную ценность и укрепляя внутреннюю оборонную способность", – сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вярси.

Для сравнения можно сопоставить фигуры людей и гусеничной роботизированной машины THeMIS. Фото: sakala.postimees.ee

Конкретики относительно сроков поставки боевого беспилотного аппарата THeMIS не озвучено, однако сделан намек, что испытания в Великобритании вскоре начнутся.

По другим сообщениям Milrem, уже 19 стран приобрели THeMIS, включая ту же Великобританию. Также робот был развернут в боевых действиях в Украине для переправки грузов и эвакуации пострадавших.