Наземний робот THeMIS адаптують для британської армії

Естонська оборонна технологічна компанія Milrem Robitics створює для потреб Великої Британії нову версію безпілотного наземного транспортного засобу Milrem THeMIS. Для цього проєкту залучено ще три британські фірми.
Серійну універсальну версію роботизованого THeMIS адаптують під потреби армії Великої Британії - Auto24

ФОТО: sakala.postimees.ee|

Роботизований комплекс THeMIS

Валентин Ожго
Новину про таку кооперацію озвучено минулого тижня на оборонній виставці DSEI у Великій Британії. Milrem співпрацюватиме з Overwatch Aerospace, MSI-Defence Systems і Pearson Engineering для "розробки, тестування, демонстрації та виробництва перевіреної в боях платформи THeMIS у Великій Британії, спеціально розробленої для задоволення потреб британських клієнтів".

За повідомленням розробника, нова версія для британської армії інтегруватиме її чинну версію UGV THeMIS з дистанційною збройовою станцією MSI TERRAHAWK та безпілотною авіаційною системою APEX від Overwatch. А ось третя компанія Pearson забезпечить інтеграцію "критично важливих можливостей у броньовані платформи".

"Працюючи з надійними британськими партнерами, ми постачаємо передову та готову до виконання місії бойову систему та гарантуємо, що розробка, випробування та виробництво відбуваються тут, у Великій Британії, створюючи місцеву цінність та зміцнюючи внутрішню оборонну спроможність", – сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вярсі.

Для порівняння можна зіставити постаті людей та гусеничної роботизованої машини THeMIS. Фото: sakala.postimees.ee

Конкретики щодо до термінів постачання бойового безпілотного апарата THeMIS не озвучено, однак зроблено натяк, що випробування у Великій Британії невдовзі розпочнеться.

За іншими повідомленнями Milrem, вже 19 країн придбали THeMIS, включаючи ту ж Велику Британію. Також робот був розгорнутий у бойових діях в Україні для переправлення вантажів та евакуації постраждалих.

