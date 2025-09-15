Наземний робот THeMIS адаптують для британської армії

Новину про таку кооперацію озвучено минулого тижня на оборонній виставці DSEI у Великій Британії. Milrem співпрацюватиме з Overwatch Aerospace, MSI-Defence Systems і Pearson Engineering для "розробки, тестування, демонстрації та виробництва перевіреної в боях платформи THeMIS у Великій Британії, спеціально розробленої для задоволення потреб британських клієнтів".

За повідомленням розробника, нова версія для британської армії інтегруватиме її чинну версію UGV THeMIS з дистанційною збройовою станцією MSI TERRAHAWK та безпілотною авіаційною системою APEX від Overwatch. А ось третя компанія Pearson забезпечить інтеграцію "критично важливих можливостей у броньовані платформи".

Читайте також Французи закупили Україні безпілотні машини розмінування

"Працюючи з надійними британськими партнерами, ми постачаємо передову та готову до виконання місії бойову систему та гарантуємо, що розробка, випробування та виробництво відбуваються тут, у Великій Британії, створюючи місцеву цінність та зміцнюючи внутрішню оборонну спроможність", – сказав генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вярсі.

Для порівняння можна зіставити постаті людей та гусеничної роботизованої машини THeMIS. Фото: sakala.postimees.ee

Конкретики щодо до термінів постачання бойового безпілотного апарата THeMIS не озвучено, однак зроблено натяк, що випробування у Великій Британії невдовзі розпочнеться.

За іншими повідомленнями Milrem, вже 19 країн придбали THeMIS, включаючи ту ж Велику Британію. Також робот був розгорнутий у бойових діях в Україні для переправлення вантажів та евакуації постраждалих.