Французи закупили Україні безпілотні машини розмінування

Безпілотні транспортні засоби Rocus замовлені CNIM SI та фінансувалися урядом Франції. Їх приготували Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) для розчищення замінованих територій. Про це йдеться на офіційній сторінці Milrem Robotics.

Шість безпілотних машин приєднаються до перших семи систем Rocus, розгорнутих в Україні у 2022 році. Загалом в Україні буде працювати 15 безпілотних систем Milrem Robotics.

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Модульний гусеничний безпілотний транспортний засіб розміром 2,47 x 2,04 x 1,17 м використовує гібридний двигун, інтелектуальні функції та штучний інтелект для високотехнологічної продуктивності. Його номінальна корисна маса 750 кг.

Силовий блок складається з дизельного двигун та електричного генератора. Час роботи електричного приводу всього 1,5 години, але у гібридній версії може працювати протягом 15 годин. Маючи кліренс у 60 см, він легко долає перепони, невеличкі рівчаки, впевнено тримається на схилах.

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Щоправда, високою швидкістю він похвалитися не може. Максимально його можна розігнати до 20 км/год, але в операційному режимі він наче черепаха. Втім, тут швидшої роботи не потрібно: у середовищі високого ризику, коли оператор дистанційно перевіряє, підтверджує та нейтралізує широкий спектр вибухонебезпечних предметів, це гарантує безпеку саперів.

"Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну завдяки контракту з CNIM Systèmes Industriels. Безпілотні космічні апарати THeMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних операційних сценаріях в Україні та інших країнах. Наше постійне партнерство щодо постачання системи Rocus демонструє силу європейського оборонного співробітництва та зобов’язання щодо надання Україні значних можливостей", – сказав Кулдар Вяарсі, генеральний директор Milrem Robotics.

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Такі машини вже придбали 19 країн, включаючи 8 членів НАТО: Естонію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Іспанію, Великобританію та США.