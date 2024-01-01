Як український "Змій" допоможе розмінуванню орних земель

Нині на першому плані стоїть розмінування аграрних земель в деокупованих територіях. Аграріям, які працюють на деокупованих територіях, уряд повністю компенсує витрати на гуманітарне розмінування. Для цього в бюджеті передбачена спеціальна стаття, в яку закладено 3 млрд грн.

Для такої операційної діяльності залучається найсучасніша техніка. Це можуть бути дрони, роботизовані системи. Нині все більше з’являється нової техніки розмінування від українських виробників, яких уряд зобов’язався потужно стимулювати в межах зазначеного вище кошторису. Саме на цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час недавнього засідання Кабінету Міністрів.

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"Масштаб роботи настільки великий, що нам потрібні додаткові інструменти На сьогодні від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям. В нинішній ТОП-3 регіони з розмінування від початку року увійшли Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина", – сказав Денис Шмигаль.

Вітчизняні трактори ХТЗ для розміновування трансформуються в машини дистанційного управління. Фото: Мінекономіки|

Створення ринку гуманітарного розмінування дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки й відповідають умовам програми. Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

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Особливу увагу буде приділено вітчизняному виробнику. За словами очільника українського уряду, в межах програми "Зроблено в Україні" держава відкриває спеціальний навчальний центр та починає проєкти підтримки вітчизняного виробництва.

Це вже реально підтверджується конкретними справами. Днями українська машина розмінування "Змій" компанії Rover Tech отримала сертифікат відповідності. Цей роботизований агрегат успішно пройшов випробування на полігоні.

Українська машина розмінування "Змій" пройшла всі випробування й отримала сертифікат відповідності. Фото: Мінекономіки

Машина показала гарні результати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні й протитанкові міни, а також знімати розтяжки.

Вартість "Змія" в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до майже 20 тисяч доларів залежно від комплектації. Однак за умови серійного виробництва ця машина буде коштувати значно менше.

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"Ми отримали не просто ще одну на 100% українську машину для розмінування. Команда Rover Tech змогла зробити легку, швидку машину, яка витримує підриви протитанкових мін. Це не тільки розмінування, це ще й нові робочі місця, надходження до бюджету і підтримка економіки", – підкреслила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Сертифікацію "Змія" провели фахівці ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Фото: Мінекономіки

Робочі характеристики "Змія" доволі результативні: денна продуктивність в розмінування сягає 2,5 га. При цьому ширина робочої смуги всього 1,35 метра.

Оператор може перебувати від машини на відстані до 2,9 км. Завдяки невеличким габаритам таку машину можна перевозити на звичайному дачному причепі, а на місці після транспортування вивести цей розміновувач в операційний режим за 15 хвилин. Стільки ж часу потрібно для підготовки на передислокацію.