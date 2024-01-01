Как украинский "Змей" поможет разминированию пахотных земель

Сейчас на первом плане стоит разминирование аграрных земель в деоккупированных территориях. Аграриям, которые работают на деоккупированных территориях, правительство полностью компенсирует расходы на гуманитарное разминирование. Для этого в бюджете предусмотрена специальная статья, в которую заложено 3 млрд грн.

Для такой операционной деятельности привлекается самая современная техника. Это могут быть дроны, роботизированные системы. Сейчас все больше появляется новой техники разминирования от украинских производителей, которых правительство обязалось мощно стимулировать в пределах указанной выше сметы. Именно это подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль во время недавнего заседания Кабинета Министров.

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"Масштаб работы настолько велик, что нам нужны дополнительные инструменты На сегодня с начала года более 200 тысяч гектаров плодородных земель саперы обследовали, очистили от мин и передали аграриям. В нынешний ТОП-3 региона по разминированию с начала года вошли Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина", – сказал Денис Шмыгаль.

Отечественные тракторы ХТЗ для разминирования трансформируются в машины дистанционного управления. Фото: Минэкономики|

Создание рынка гуманитарного разминирования позволит Центру гуманитарного разминирования в ближайшее время объявить в системе Prozorro первые тендеры на закупку услуг гуманитарного разминирования для тех фермеров, которые подали заявки и соответствуют условиям программы. По состоянию на сейчас фермеры подали 135 заявок на разминирование 3 897 участков общей площадью более 17 252 гектара.

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Особое внимание будет уделено отечественному производителю. По словам главы украинского правительства, в рамках программы "Сделано в Украине" государство открывает специальный учебный центр и начинает проекты поддержки отечественного производства.

Это уже реально подтверждается конкретными делами. На днях украинская машина разминирования "Змей" компании Rover Tech получила сертификат соответствия. Этот роботизированный агрегат успешно прошел испытания на полигоне.

Украинская машина разминирования "Змей" прошла все испытания и получила сертификат соответствия. Фото: Минэкономики

Машина показала хорошие результаты в условиях низкой и средней растительности и способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.

Стоимость "Змея" в разы ниже иностранных аналогов - от 14,5 до почти 20 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Однако при условии серийного производства эта машина будет стоить значительно меньше.

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"Мы получили не просто еще одну на 100% украинскую машину для разминирования. Команда Rover Tech смогла сделать легкую, быструю машину, которая выдерживает подрывы противотанковых мин. Это не только разминирование, это еще и новые рабочие места, поступления в бюджет и поддержка экономики", – подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко.

Сертификацию "Змея" провели специалисты ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Фото: Минэкономики

Рабочие характеристики "Змея" довольно результативны: дневная производительность в разминировании достигает 2,5 га. При этом ширина рабочей полосы всего 1,35 метра.

Оператор может находиться от машины на расстоянии до 2,9 км. Благодаря небольшим габаритам такую машину можно перевозить на обычном дачном прицепе, а на месте после транспортировки вывести этот разминировщик в операционный режим за 15 минут. Столько же времени требуется для подготовки на передислокацию.