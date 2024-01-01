Французы закупили Украине беспилотные машины разминирования

Беспилотные транспортные средства Rocus заказаны CNIM SI и финансировались правительством Франции. Их приготовили Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) для расчистки заминированных территорий. Об этом говорится на официальной странице Milrem Robotics.

Шесть беспилотных машин присоединятся к первым семи системам Rocus, развернутых в Украине в 2022 году. Всего в Украине будет работать 15 беспилотных систем Milrem Robotics.

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Модульное гусеничное беспилотное транспортное средство размером 2,47 x 2,04 x 1,17 м использует гибридный двигатель, интеллектуальные функции и искусственный интеллект для высокотехнологичной производительности. Его номинальная полезная масса 750 кг.

Силовой блок состоит из дизельного двигателя и электрического генератора. Время работы электрического привода всего 1,5 часа, но в гибридной версии может работать в течение 15 часов. Имея клиренс в 60 см, он легко преодолевает препятствия, небольшие канавы, уверенно держится на склонах.

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Правда, высокой скоростью он похвастаться не может. Максимально его можно разогнать до 20 км/ч, но в операционном режиме он как черепаха. Впрочем, здесь быстрой работы не нужно: в среде высокого риска, когда оператор дистанционно проверяет, подтверждает и нейтрализует широкий спектр взрывоопасных предметов, это гарантирует безопасность саперов.

"Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать Украину благодаря контракту с CNIM Systèmes Industriels. Беспилотные космические аппараты THeMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных операционных сценариях в Украине и других странах. Наше постоянное партнерство по поставке системы Rocus демонстрирует силу европейского оборонного сотрудничества и обязательства по предоставлению Украине значительных возможностей", – сказал Кулдар Вяарси, генеральный директор Milrem Robotics.

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Такие машины уже приобрели 19 стран, включая 8 членов НАТО: Эстонию, Францию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Великобританию и США.