Вряд ли автопроизводители начнут массово красить машины в модный желто-зеленый цвет, но трендам не обязательно следовать, можно просто знать о них.

Axalta – одна из крупнейших в мире компаний в области покрытий, объявила победителя номинации "Автомобильный цвет года". Хотя белый, черный, серый и серебристый остаются самыми популярными цветами новых автомобилей, по данным той же компании, главное место в 2021 году Axalta присуждает совсем другому оттенку.

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Автомобильный цвет 2021 года от Axalta совсем не совпадает с нынешним цветом года по версии Pantone. Значительно известней институт Pantone, определяет цвета года для всего и цветами 2021 года (Pantone Color of 2021) назвал комбинацию желтого и серого – Pantone 17-5104 Ultimate Grey и Pantone 13-0647.

Автомобильным цветом года, по версии Axalta, стал оттенок под названием ElectroLight. Это "определенно освежающий зелено-желтый оттенок с вдохновенными смелыми, современными вкусами, перекликающийся со стилем, энергией и чутьем", – сообщает Axalta.

Также Axalta отмечает, что этот цвет сочетает элементы спортивного дизайна с функциональными характеристиками и "предлагает большую универсальность в сочетании с черными цветными акцентами или матовым покрытием для различных мобильных решений".

Это, кажется, довольно специфическая комбинация, в которой оттенок демонстрирует весь свой потенциал, но что еще важнее, он хорошо заметен радиолокационным системам и легко передается с помощью радиоопределения.

Очевидно, что ElectroLight еще не является самым популярным выбором среди потребителей. Но в некоторых более экзотических производителей, он уже существует, в той или иной форме. Так у Lamborghini является Verde Mantis green, а у Porsche – Mamba Green.

"Наш цвет 2021 года вызывает ощущение стабильности, счастья и безопасности. ElectroLight занимает первое место среди современных цветных тенденций, ожидая новых технологических достижений. Потребители ищут прорывной цвет, и ElectroLight демонстрирует это, одновременно применяя прогрессивный подход к автомобильному стилю и дизайну", – говорят специалисты.

В галерее ниже можно увидеть, какие цвета эксперты Axalta называли лучшими в предыдущие годы.

Фото: лучшие автомобильные цвета 2017-2020 / Motor1/Axalta