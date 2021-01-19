Навряд чи автовиробники почнуть масово фарбувати машини у модний жовто-зелений колір, але трендам не обов'язково слідувати, можна просто знати про них.

Axalta – одна з найбільших у світі компаній у галузі покриттів, оголосила переможця номінації “Автомобільний коліру року”. Хоча білий, чорний, сірий та сріблястий залишаються найпопулярнішими кольорами нових автомобілів, за даними тієї ж компанії, головне місце у 2021 році Axalta присуджує зовсім іншому відтінку.

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Автомобільний колір 2021 року від Axalta зовсім не збігається з цьогорічним кольором року за версією Pantone. Значно відоміший інститут Pantone, визначає кольори року для усього і кольорами 2021 року (Pantone Color of 2021) названо комбінацію жовтого та сірого – Pantone 17-5104 Ultimate Grey та Pantone 13-0647.

Автомобільним кольором року, за версією Axalta, став відтінок під назвою ElectroLight. Це “виразно освіжаючий зелено-жовтий відтінок з натхненними сміливими, сучасними смаками, що перегукуються із стилем, енергією та чуттям”, – повідомляє Axalta.

Також Axalta зазначає, що цей колір поєднує елементи спортивного дизайну з функціональними характеристиками та “пропонує велику універсальність у поєднанні з чорними кольоровими акцентами або матовим покриттям для різноманітних мобільних рішень”.

Це, здається, досить специфічна комбінація, в якій відтінок демонструє весь свій потенціал, але що ще важливіше, він добре помітний радіолокаційним системам і легко передається за допомогою радіовизначення.

Очевидно, що ElectroLight ще не є популярним вибором серед споживачів. Але у деяких більш екзотичних виробників, він вже існує, в тій чи іншій формі. Так у Lamborghini є Verde Mantis green, а у Porsche – Mamba Green.

“Наш колір 2021 року викликає відчуття стабільності, щастя та безпеки. ElectroLight займає перше місце серед сучасних кольорових тенденцій, очікуючи нових технологічних досягнень. Споживачі шукають проривний колір, і ElectroLight демонструє це, одночасно застосовуючи прогресивний підхід до автомобільного стилю та дизайну”, – кажуть спеціалісти.

У галереї нижче можна побачити, які кольори експерти Axalta називали кращими у попередні роки.

Фото: кращі автомобільні кольори 2017-2020 / Motor1/Axalta