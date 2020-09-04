Сменился лидер среди автомобилей, которые были ввезены в страну подержанными.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца, который завезли в Украину в августе 2020 года, стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Passat, который ранее был лидером по этому показателю. За август на украинские номера перешли 1848 "Пассатов".

На третьем месте Skoda Octavia – 1672 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1244 единицы.

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В целом за август 2020 года почти 32,8 тысяч старых легковушек ввезли из-за границы и поставили на учет в Украине. Это на 35% больше, чем в августе 2019 года, сообщает "Укравтопром".

Таким образом, за август 2020 года доля подержанных авто составила 82% от всех легковых автомобилей, зарегистрированных впервые.

Всего за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Напомним, что рынок новых авто в августе упал.