В августе украинский парк коммерческих автомобилей (грузовые и спец) пополнили 1106 новых машин.

С таким результатом рынок новых коммерческих авто немного не дотянул до августовского показателя 2019 года, отставание составило 2%, сообщает Укравтопром.

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Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые охватили четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Фиат в 1,9 раза улучшил свой результат годичной давности.

На втором месте Ford – 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года. Третья строчка рейтинга, при 28 процентном росте продаж у Peugeot – 97 автомобилей. Четвертый результат у МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% – до отметки 92 шт. Замыкает ТОП-5 рейтинга – Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).

Всего за 8 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним что: что ЗАЗ и Renault все еще ведут переговоры о сотрудничестве.