С 1 сентября 2020 года Даниэль Филип назначается Генеральным директором Renault в Украине. Он заменит на этом посту Франсуа Мариотта, который продолжает свою деятельность в структуре Группы Renault.

С 1 сентября 2020 года Даниэль Филип выполняет обязанности Председателя Правления АО "Рено Украина".

Даниэль Филип родом из Румынии, ему 42 года. Он закончил экономическую бизнес-школу в Северном университете в г. Бая-Маре (Румыния), а также получил знания в бизнес-школе ESCP в Европе по программе исполнительного глобального управления.

Начав свою карьеру с брендом Renault в 2003 году, Даниэль Филип накопил более 17 лет практики в автомобильном секторе. Главным образом его профессиональный опыт основывается на сферах маркетинга, продаж и управления дилерской сетью.

В целом Даниэль Филип занимал несколько должностей в Группе Renault в Румынии. В частности, на предыдущей должности он был директором по маркетингу Dacia и Renault для юго-восточного кластера (Румыния, Болгария и Республика Молдова).

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"Я очень счастлив присоединиться к украинской команде Renault и очень радуюсь тому, что имею возможность продолжать работу, которая была сделана для нашего бренда в стране. Бренд Renault имеет сильные позиции в Украине, удерживая лидерство на автомобильном на рынке уже более пяти лет. Наша цель – продолжать предлагать своим клиентам лучшие автомобили и услуги”, – прокомментировал свое назначение Даниэль Филип.

Компания Renault в Украине благодарит Франсуа Мариота за его весомый вклад в развитие бренда Renault на рынке Украины и профессиональный стиль управления всей командой.

Пять лет подряд бренд RENAULT занимает первое место на автомобильном рынке Украины. Компания Renault в Украине занимает лидирующие позиции благодаря широкому модельному ряду, конкурентным ценам, собственной программе кредитования Renault Финанс и квалифицированной дилерской сети.

Напомним, что ЗАЗ и Renault все еще ведут переговоры о сотрудничестве.