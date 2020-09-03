З 1-го вересня 2020 року Даніель ФІЛІП призначається Генеральним Директором Renault в Україні. Він замінить на цій посаді Франсуа Маріота, який продовжує свою діяльність в структурі Групи Renault.

З 1 вересня 2020 року Даніель Філіп виконує обов’язки Голови Правління АТ “Рено Україна”.

Даніель ФІЛІП народився в Румунії, йому 42 роки. Він закінчив економічну бізнес-школу в Північному університеті в м. Бая-Маре (Румунія), а також здобув знання в бізнес-школі ESCP в Європі за програмою виконавчого глобального управління.

Розпочавши свою кар'єру з брендом Renault в 2003 році, Даніель Філіп накопичив більше 17 років практики в автомобільному секторі. Головним чином його професійний досвід ґрунтується на сферах маркетингу, продажів та управління дилерською мережею.

Загалом Даніель Філіп займав кілька посад у Групі Renault в Румунії. Зокрема, за попередньою позицією він був директором з маркетингу Dacia та Renault для південно-східного кластеру (Румунія, Болгарія та Республіка Молдова).

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“Я дуже щасливий приєднатися до української команди Renault і дуже тішуся з того, що маю можливість продовжувати роботу, яка була зроблена для нашого бренду в країні. Бренд Renault має сильні позиції в Україні, утримуючи лідерство на автомобільному на ринку вже більше п’яти років. Наша мета – продовжувати пропонувати своїм клієнтам найкращі автомобілі та послуги”, – прокоментував своє призначення Даніель ФІЛІП.

Компанія Renault в Україні дякує Франсуа Маріоту за його вагомий внесок в розвиток бренду Renault на ринку України та професійний стиль управління всією командою.

П’ять років поспіль бренд RENAULT займає 1-е місце на автомобільному ринку України. Компанія Renault в Україні займає лідируючі позиції завдяки широкому модельному ряду, конкурентним цінам, власній програмі кредитування Renault Фінанс та кваліфікованій дилерській мережі.

Нагадаємо, що ЗАЗ та Renault все ще ведуть перемовини про співпрацю.