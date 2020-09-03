У серпні український парк комерційних автомобілів (вантажні і спец) поповнили 1106 нових машин.

З таким результатом ринок нових комерційних авто трохи не дотягнув до серпневого показника 2019 року, відставання становило 2%, повідомляє Укравтопром.

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Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом користувалися автомобілі марки Fiat, які охопили чверть цього сегменту автомобільного ринку. При цьому, реалізувавши за місяць 276 автомобілів, Фіат в 1,9 раза поліпшив свій результат річної давнини.

На другому місці Ford – 107 машин. Реєстрації нових комерційних автомобілів цієї марки збільшилися на 29% відносно серпня 2019 року. Третя сходинка рейтингу, при 28 відсотковому зростанні продажів у Peugeot – 97 автомобілів. Четвертий результат у МАЗ, попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 21% – до позначки 92 шт. Замикає ТОП-5 рейтингу – Volkswagen, 84 машини якого минулого місяця отримали свої перші реєстраційні номери (+79%).

Всього за 8 місяців поточного року в Україні було зареєстровано майже 6,4 тис. нових комерційних автомобілів, що на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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