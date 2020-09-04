Змінився лідер серед автомобілів, які були ввезені в країну вживаними.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця, який завезли в Україну в серпні 2020 року, став Renault Megane. У серпні поточного року українці зареєстрували 1926 авто цієї моделі.

Другий результат - у Volkswagen Passat, який раніше був лідером за цим показником. За серпень на українські номери перейшли 1848 "Пасатів".

На третьому місці Skoda Octavia – 1672 розмитнених і зареєстрованих авто.

Продовжує список Volkswagen Golf, власниками цієї моделі у серпні стали 1526 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1244 од.

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Загалом за серпень 2020 року майже 32,8 тисяч старих легковиків ввезли з-за кордону та поставили на облік в Україні. Це на 35% більше, ніж у серпні 2019 року, повідомляє "Укравтопром".

Таким чином, за серпень 2020 року частка вживаних авто, склала 82% від усіх легкових автомобілів, зареєстрованих вперше.

Всього за вісім місяців 2020 року українські номери отримали майже 206,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 4 рази більше ніж нових легкових авто за той самий період.

Нагадаємо, що ринок нових авто у серпні впав.