Титул получила 23-летняя красавица из Германии Ванесса Кнауф.

Престижный фестиваль тюнинга Tuning World Bodensee 2019 определил победительницу конкурса красоты Miss Tuning 2019 Из 12 финалисток конкурса судьи выбрали Ванессу Кнауф из Дармштадта.

Также интересно: 12 горячих месяцев: Liqui Moly выпустила календарь на 2019

Победительницу ждет насыщенный событиями год, в котором она будет в центре внимания тюнинг-индустрии. Это многочисленные фотосессии, присутствие на VIP-мероприятиях, съемки календаря Miss Tuning 2020 и автограф-сессии. А еще Ванесса получила в свое распоряжение королевский экипаж – тюнингованную Nissan Micra.

"Я в шоке! Никогда не думала, что выиграю. Больше всего я, с нетерпением, жду съемки календаря и предстоящих концертов", – прокомментировала свою победу Ванесса Кнауф.

Кроме календарной съемки с фотографом Playboy Андреасом Рейтером красавицу ожидает участие в рекламной кампании очередной международной выставки, посвященной тюнингу автомобилей, а также клубный образ жизни, прожекторы, автограф-сессии и красивые автомобили.

Второе место в конкурсе досталось 24-летней Натальи Дюрбек из Кронберга, а третье – 21-летней Мелиссе Керн из Эммендинген. Короновала победительницу Лаура Фицек – королева автотюнинга 2018 года.

Также интересно: Журнальные постеры, висевшие в гаражах автолюбителей в 1980-х (20 фото)