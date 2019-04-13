В отличие от причесок этих красавиц, автомобили не вышли из моды и не потеряли своего магнетизма для мужчин даже сегодня.
Эта подборка фотографий из “журнала для взрослых автолюбителей” Autobuff 1980-х годов сегодня выглядит архаично во всем, однако автомобилям возраст добавляет особого шарма…
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Повсеместно красавицы исчезают с обложек журналов, подиумов автошоу и рекламы “мужской” продукции. А винтажные издания с таким контентом сегодня являются достаточно популярным объектом коллекционирования.
Фото: иллюстрации из журнала Autobuff / vintag.es
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