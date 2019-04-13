На відміну від зачісок цих красунь, автомобілі не вийшли з моди і не втратили свого магнетизму для чоловіків навіть сьогодні.

Ця добірка фотографій з “журналу для дорослих автолюбителів” Autobuff 1980-х років сьогодні виглядає архіїчно у всьому, однак автомобілям вік додає особливого шарму…

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Повсюдно красуні зникають з обкладинок журналів, подіумів автошоу і реклами “чоловічої” продукції. А вінтажні видання з таким контентом сьогодні є досить популярним об’єктом колекціонування.

Фото: ілюстрації з журналу Autobuff / vintag.es

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