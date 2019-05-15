Титул отримала 23-річна красуня з Німеччини Ванесса Кнауф.

Престижний фестиваль тюнінгу Tuning World Bodensee 2019 визначив переможницю конкурсу краси Miss Tuning 2019. З-поміж 12 фіналісток конкурсу судді обрали Ванессу Кнауф з Дармштадта.

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Переможницю чекає насичений подіями рік,протягом якого вона буде в центрі уваги тюнинг-індустрії. Це численні фотосесії, присутність на VIP-заходах, зйомки календаря Miss Tuning 2020 і автограф-сесії. А ще Ванесса отримала у своє розпорядження королівський екіпаж – тюнінговану Nissan Micra.



“Я в шоці! Ніколи не думала, що виграю. Найбільше я з нетерпінням чекаю зйомки календаря і майбутні концерти”, – прокоментувала свою перемогу Ванесса Кнауф.



Крім календарної зйомки з фотографом Playboy Андреасом Рейтером, на красуню чекає участь в рекламній кампанії чергової міжнародної виставки, присвяченої тюнінгу автомобілів, а також клубний спосіб життя, прожектори, автограф-сесії і красиві автомобілі.

Друге місце в конкурсі дісталось 24-річній Наталі Дюрбек з Кронберга, а третє – 21-річній Мелісі Керн з Еммендінгена. Коронувала переможницю Лаура Фіцек - королева автотюнінгу 2018 року.

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