Названы бестселлеры декабря на украинском авторынке

В декабре десять самых популярных моделей новых легковых автомобилей обеспечили около 40 процентов общего объема продаж на украинском рынке. Об этом сообщает Укравтопром. Ключевой особенностью месяца стало доминирование электромобилей, которые заняли восемь позиций в первой десятке.

Читайте также: Самая доступная модель Huawei за $22 тысячи стала бестселлером в Китае всего за час

Лидером рынка по итогам декабря стал электрический кроссовер китайского происхождения Volkswagen ID.Unyx. Модель возглавила рейтинг, подтвердив тенденцию к смещению спроса украинских потребителей в сторону электротранспорта, в частности автомобилей китайского производства, которые заняли первые четыре места в рейтинге.

Топ десять новых легковых автомобилей декабря выглядит так.

Volkswagen ID.Unyx, 825 проданных автомобилей. BYD Leopard 3, 735 единиц. BYD Sea Lion 06, 641 единица. Renault Duster, 582 автомобиля. Zeekr 7X, 442 единицы. Toyota RAV4, 408 автомобилей. BYD Sea Lion 07, 387 единиц. Zeekr 001, 363 автомобиля. BYD Yuan Up, 308 единиц. Honda eNP2, 306 автомобилей.

Аналитический контекст

Структура рейтинга четко демонстрирует несколько важных трендов. Во-первых, электромобили закрепились в массовом сегменте украинского рынка, перестав быть нишевым продуктом. Во-вторых, китайские бренды, прежде всего BYD и Zeekr, не просто конкурируют с традиционными производителями, а формируют ядро продаж. В-третьих, классические модели с двигателями внутреннего сгорания, такие как Renault Duster и Toyota RAV4, сохраняют сильные позиции, но не определяли общую картину рынка.

Доминирование электромобилей в декабре связано с сочетанием нескольких факторов: активным импортом, привлекательной цене на модели из Китая, а также ожиданиями потребителей относительно изменений в налоговой и таможенной политике, которую вводит украинская власть в 2026 году.