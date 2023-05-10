Чаще всего это происходит из-за превышения скорости и перехода пешехода в неустановленном месте.

Наиболее распространенными причинами аварий с пострадавшими в Украине являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда пешеходных переходов. Кроме того, количество ДТП с пострадавшими, произошедших из-за халатности пешеходов, в этом году возросло на 37% по сравнению с 2021 годом.

За 1 квартал 2023 года произошло 4538 ДТП с пострадавшими — почти столько же, сколько за тот же период 2021 года. А вот количество погибших в результате аварий возросло — на 7% к 2021 году, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные НПУ.

Также в тему пешехода признали виновным в ДТП

Самая частая причина аварий с пострадавшими в 2023 году — случаи, когда водители превышают безопасную скорость вождения. По этой причине произошла почти половина всех аварий, где погибли люди — 320 смертей. Топ-3 замыкают ДТП, которые произошли из-за нарушения правил маневрирования и нарушения правил проезда пешеходных переходов.

В этом году на 37% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество аварий с жертвами, произошедшими из-за вины пешеходов. Самая частая причина — переход в неустановленном месте. Из-за этого произошло 249 аварий (на 42% больше, чем в соответствующий период 2021 года), с пострадавшими. Наиболее недисциплинированные пешеходы оказались во Львовской области – 25 ДТП произошло по их вине, по 21 в Днепропетровской и Запорожской областях.

Наибольшее количество ДТП за три месяца текущего года произошло из-за столкновения авто — 1675 случаев. В таких авариях зафиксировано и наибольшее количество травмированных – 2586.

Больше смертей произошло в авариях в результате наезда на пешехода — 273 смерти или 42% от общего числа погибших.

Напомним, что с начала года количество ДТП с жертвами растет. С января по март в Украине зафиксировано 4538 ДТП с пострадавшими. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом, однако соотносительно с показателями 2021 года.