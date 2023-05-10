Найчастіше це стається через перевищення швидкості та перехід пішохода у невстановленому місці.

Найбільш поширеними причинами аварій з постраждалими в Україні є перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів. Крім того, кількість ДТП з постраждалими, що стались через недбалість пішоходів, цьогоріч зросла аж на 37% у порівнянні до 2021 року.

За 1 квартал 2023 року сталося 4538 ДТП з постраждалими — майже стільки ж, як у за той самий період 2021 року. А ось кількість загиблих у результаті аварій зросла — на 7% до 2021 року, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ДПП НПУ..

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Найчастіша причини аварій з постраждалими у 2023 році — випадки, коли водії перевищують безпечну швидкість керування. З цієї причини сталася майже половина з усіх аварій, де загинули люди — 320 смертей. Топ-3 замикають ДТП, що сталися через порушення правил маневрування та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Цьогоріч аж на 37% у порівнянні до 2021 року зросла кількість аварій з жертвами, що стались через провину пішоходів. Найчастіша причина — це перехід у невстановленому місці. Через це сталося 249 аварій (на 42% більше, аніж у відповідний період 2021), де постраждали люди. Найбільш недисципліновані пішоходи виявились у Львівській області — 25 ДТП сталося з їх вини, по 21 у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Найбільша кількість ДТП за три місяці поточного року сталася через зіткнення авто — 1675 випадків. У таких аваріях зафіксовано й найбільшу кількість травмованих — 2586.

Натомість більше смертей сталося в аваріях внаслідок наїзду на пішохода — 273 смерті або 42% від загальної кількості загиблих.

Нагадаємо, що від початку року кількість ДТП з жертвами росте. З січня по березень в Україні зафіксовано 4538 ДТП з постраждалими. Це в 1,5 разів більше, аніж торік, проте співвідносно з показниками 2021 року.