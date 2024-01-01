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Названы лучшие автомобили 2025 года

Британское издание What Car? объявило лучшие автомобили 2025 модельного года в различных номинациях. В то же время звание лучшего получил электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech, который также был признан Автомобилем года в Европе.
Эксперты определили лучшие автомобили 2025 года - Auto24

Renault 5 E-Tech признан лучшим автомобилем 2025 года по версии What Car?

Даниил Северенчук
logo25 января, 19:00
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Победители 2025 года были объявлены на мероприятии в отеле Grosvenor House Hotel в Лондоне в четверг. Этот рейтинг был сформирован по результатам тестирований различных моделей в течение 2024 года на дорогах Британии и частном тестовом треке What Car?.

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После тщательных тест-драйвов, эксперты разделили машины по классам и выбрали лучшие модели. Всего были определены победители в 20 следующих категориях:

  • Лучший малый автомобиль – Renault Clio 1.0 TCe 90;
  • Лучший семейный автомобиль - Toyota Corolla 1.8 Hybrid Icon;
  • Лучший хот-хэтч – Mercedes-AMG A45 S Plus;
  • Лучший компактный кроссовер – Lexus LBX Premium Plus;
  • Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage 1.6 T-GDi 48V;
  • Маленький электромобиль – Renault 5 E-Tech;
  • Лучший электрический компактный кроссовер – Kia EV3 Standard Range;
  • Лучший PHEV – MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE;
  • Самый надежный бренд – Mini;
  • Лучший автомобиль представительского класса – Tesla Model 3 RWD;
  • Лучший универсал – Volkswagen Passat 1.5 TSi eHybrid 204 Elegance;
  • Лучший семиместный автомобиль – Hyundai Santa Fe 1.6T Hybrid Premium;
  • Самое безопасное авто – Volkswagen Passat;
  • Лучший роскошный автомобиль – BMW X7 xDrive 40i M Sport (Ultimate Pack);
  • Лучший семейный электрический SUV – Skoda Elroq 85;
  • Лучшее купе/кабриолет – BMW 420i M Sport (Pro Pack);
  • Лучший спортивный внедорожник – Porsche Cayenne Coupe S;
  • Самый технологичный – Hyundai Ioniq 5 N E-Shift;
  • Лучший спортивный автомобиль – Porsche 718 Cayman GTS 4.0;
  • Лучший автомобиль – BMW M3 Touring xDrive Competition;

В то же время общим победителем признан Renault 5 E-Tech. Эксперты признали, что его технологичность, стильный дизайн, достойный запас хода, а также цена в 25 тысяч евро делают его гораздо более выгодным предложением, по сравнению с конкурентами в классе. К тому же автомобиль отличается отличной плавностью хода и дарит прекрасные впечатления от вождения.

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