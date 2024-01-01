Названы лучшие автомобили 2025 года

Renault 5 E-Tech признан лучшим автомобилем 2025 года по версии What Car?
Победители 2025 года были объявлены на мероприятии в отеле Grosvenor House Hotel в Лондоне в четверг. Этот рейтинг был сформирован по результатам тестирований различных моделей в течение 2024 года на дорогах Британии и частном тестовом треке What Car?.
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После тщательных тест-драйвов, эксперты разделили машины по классам и выбрали лучшие модели. Всего были определены победители в 20 следующих категориях:
- Лучший малый автомобиль – Renault Clio 1.0 TCe 90;
- Лучший семейный автомобиль - Toyota Corolla 1.8 Hybrid Icon;
- Лучший хот-хэтч – Mercedes-AMG A45 S Plus;
- Лучший компактный кроссовер – Lexus LBX Premium Plus;
- Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage 1.6 T-GDi 48V;
- Маленький электромобиль – Renault 5 E-Tech;
- Лучший электрический компактный кроссовер – Kia EV3 Standard Range;
- Лучший PHEV – MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE;
- Самый надежный бренд – Mini;
- Лучший автомобиль представительского класса – Tesla Model 3 RWD;
- Лучший универсал – Volkswagen Passat 1.5 TSi eHybrid 204 Elegance;
- Лучший семиместный автомобиль – Hyundai Santa Fe 1.6T Hybrid Premium;
- Самое безопасное авто – Volkswagen Passat;
- Лучший роскошный автомобиль – BMW X7 xDrive 40i M Sport (Ultimate Pack);
- Лучший семейный электрический SUV – Skoda Elroq 85;
- Лучшее купе/кабриолет – BMW 420i M Sport (Pro Pack);
- Лучший спортивный внедорожник – Porsche Cayenne Coupe S;
- Самый технологичный – Hyundai Ioniq 5 N E-Shift;
- Лучший спортивный автомобиль – Porsche 718 Cayman GTS 4.0;
- Лучший автомобиль – BMW M3 Touring xDrive Competition;
В то же время общим победителем признан Renault 5 E-Tech. Эксперты признали, что его технологичность, стильный дизайн, достойный запас хода, а также цена в 25 тысяч евро делают его гораздо более выгодным предложением, по сравнению с конкурентами в классе. К тому же автомобиль отличается отличной плавностью хода и дарит прекрасные впечатления от вождения.