Укр
Ру

Названо найкращі автомобілі 2025 року

Британське видання What Car? оголосило найкращі автомобілі 2025 модельного року у різноманітних номінаціях. Водночас звання найкращого отримав електричний хетчбек Renault 5 E-Tech, який також було визнано Автомобілем року в Європі.
Експерти визначили найкращі автомобілі 2025 року - Auto24

Renault 5 E-Tech визнано кращим автомобілем 2025 року за версією What Car?

Данило Северенчук
logo25 січня, 19:00
logo0
logo0 хв

Переможці 2025 року було оголошено на заході в готелі Grosvenor House Hotel в Лондоні в четвер. Цей рейтинг був сформований за результатами тестувань різноманітних моделей протягом 2024 року на дорогах Британії та приватному тестовому треку What Car?.

Також на тему: Визначено Автомобіль року 2025 у Європі

Після ретельних тест-драйвів, експерти розділили автівки за класами та обрали найкращі моделі. Всього було визначено переможців у 20 наступних категоріях:

  • Найкращий малий автомобіль – Renault Clio 1.0 TCe 90;
  • Кращий сімейний автомобіль - Toyota Corolla 1.8 Hybrid Icon;
  • Найкращий хот-хетч – Mercedes-AMG A45 S Plus;
  • Найкращий компактний кросовер – Lexus LBX Premium Plus;
  • Кращий сімейний кросовер – Kia Sportage 1.6 T-GDi 48V;
  • Маленький електромобіль – Renault 5 E-Tech;
  • Найкращий електричний компактний кросовер – Kia EV3 Standard Range;
  • Кращий PHEV – MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE;
  • Найнадійніший бренд – Mini;
  • Кращий автомобіль представницького класу – Tesla Model 3 RWD;
  • Найкращий універсал – Volkswagen Passat 1.5 TSi eHybrid 204 Elegance;
  • Найкращий семимісний автомобіль – Hyundai Santa Fe 1.6T Hybrid Premium;
  • Найбезпечніше авто – Volkswagen Passat;
  • Кращий розкішний автомобіль – BMW X7 xDrive 40i M Sport (Ultimate Pack);
  • Найкращий сімейний електричний SUV – Skoda Elroq 85;
  • Найкраще купе/кабріолет – BMW 420i M Sport (Pro Pack);
  • Найкращий спортивний позашляховик – Porsche Cayenne Coupe S;
  • Найбільш технологічний – Hyundai Ioniq 5 N E-Shift;
  • Кращий спортивний автомобіль – Porsche 718 Cayman GTS 4.0;
  • Найкращий автомобіль – BMW M3 Touring xDrive Competition;

Водночас загальним переможцем визнано Renault 5 E-Tech. Експерти визнали, що його технологічність, стильний дизайн, достойний запас ходу, а також ціна у 25 тисяч євро роблять його набагато вигіднішою пропозицією, порівняно з конкурентами у класі. До того ж автівка відрізняється відмінною плавністю ходу та дарує чудові враження від водіння.

#Електромобіль #Гібридний автомобіль #Автоподія #Авто року #Новини #Фото #Рейтинги #Renault