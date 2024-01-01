Названо найкращі автомобілі 2025 року

Переможці 2025 року було оголошено на заході в готелі Grosvenor House Hotel в Лондоні в четвер. Цей рейтинг був сформований за результатами тестувань різноманітних моделей протягом 2024 року на дорогах Британії та приватному тестовому треку What Car?.

Також на тему: Визначено Автомобіль року 2025 у Європі

Після ретельних тест-драйвів, експерти розділили автівки за класами та обрали найкращі моделі. Всього було визначено переможців у 20 наступних категоріях:

Найкращий малий автомобіль – Renault Clio 1.0 TCe 90;

Кращий сімейний автомобіль - Toyota Corolla 1.8 Hybrid Icon;

Найкращий хот-хетч – Mercedes-AMG A45 S Plus;

Найкращий компактний кросовер – Lexus LBX Premium Plus;

Кращий сімейний кросовер – Kia Sportage 1.6 T-GDi 48V;

Маленький електромобіль – Renault 5 E-Tech;

Найкращий електричний компактний кросовер – Kia EV3 Standard Range;

Кращий PHEV – MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE;

Найнадійніший бренд – Mini;

Кращий автомобіль представницького класу – Tesla Model 3 RWD;

Найкращий універсал – Volkswagen Passat 1.5 TSi eHybrid 204 Elegance;

Найкращий семимісний автомобіль – Hyundai Santa Fe 1.6T Hybrid Premium;

Найбезпечніше авто – Volkswagen Passat;

Кращий розкішний автомобіль – BMW X7 xDrive 40i M Sport (Ultimate Pack);

Найкращий сімейний електричний SUV – Skoda Elroq 85;

Найкраще купе/кабріолет – BMW 420i M Sport (Pro Pack);

Найкращий спортивний позашляховик – Porsche Cayenne Coupe S;

Найбільш технологічний – Hyundai Ioniq 5 N E-Shift;

Кращий спортивний автомобіль – Porsche 718 Cayman GTS 4.0;

Найкращий автомобіль – BMW M3 Touring xDrive Competition;

Водночас загальним переможцем визнано Renault 5 E-Tech. Експерти визнали, що його технологічність, стильний дизайн, достойний запас ходу, а також ціна у 25 тисяч євро роблять його набагато вигіднішою пропозицією, порівняно з конкурентами у класі. До того ж автівка відрізняється відмінною плавністю ходу та дарує чудові враження від водіння.