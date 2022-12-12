Каждому производителю не раз приходилось объявлять отзывчивые кампании. Это свидетельствует не о проблемности машин, а скорее о внимательности фирмы: ошибаются все, главное – вовремя исправить ошибку.

Автомобильные компании, которые заботятся о своей репутации нередко бьют тревогу заранее, даже если дефект кажется странным, а вероятность его проявления стремится к нулю. Вспомним бессмысленные и смешные неисправности, о которых общественность узнала в этом году.

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Lamborghini Countach LPI 800-4

Новый суперкар уже попал под отзыв: у него прямо на ходу может развалиться крышка моторного отсека. В сервис приглашены владельцы девяти экземпляров этого года выпуска. Стеклянные панели, открывающие взор на V12, могут сняться с креплений. На этот момент зафиксирован лишь один случай, который произошел в октябре в Катаре: у автомобиля отвалилась одна из четырех панелей. После этого автопроизводитель приступил к расследованию. Выяснилось, что на производстве допущена ошибка.

GMC Terrain

Американский бренд решил проблему излишней яркости главной оптики, но владельцы автомобилей остались недовольны. Производитель создал для кроссоверов 2010-2017 модельных лет особую «накладку» – маленькую полупрозрачную наклейку. Она позволит не ослеплять встречных водителей и отказаться от кампании полной замены светотехники, но владельцы машин полагают, что это выглядит странно.

Porsche Cayenne, Cayman S, Macan и Panamera

Фирма отзывает около 200 тысяч автомобилей. В конце весны производитель выяснил, что некоторые машины не имеют уплотнительных колпачков, закрывающих механизм горизонтальной регулировки головной оптики. Речь идет о 193 259 экземплярах четырех моделей, собранных с 2002 по 2019 год. Теоретически дефект может привести к ослеплению встречных водителей.

Nissan Rogue

Кроссовер, являющийся аналогом X-Trail, теоретически может вспыхнуть из-за мокрых ботинок. Производитель отозвал 688946 машин, сделанных с 2014 по 2016 год, но количество проблемных машин составляет примерно 1% от этого числа. Снег и реагенты по обуви владельца могут оказаться в нише для ног перед креслом. Если влаги накопится достаточно, она попадет в разъем, впитается в обмотку жгута проводов и навредит электронным системам. Могут возникнуть проблемы в работе электропривода водительского сидения или стеклоподъемников. Кроме того, может сработать предупреждение о неисправности полного привода, а еще не исключено разряжение аккумулятора или даже возникновение огня.

Kia Optima

В результате аварии в 257 998 автомобилей, произведенных на предприятии в Джорджии с 12 августа 2011-го по 27 сентября 2013 года, ненадежно закрепленный потолок может упасть на водителя и пассажиров. Впервые об этом дефекте узнали весной. Иск подал владелец 10-летней машины: после срабатывания боковых подушек безопасности во время ДТП на него упала деталь конструкции потолка. Производитель выяснил, что панель на потолке действительно зафиксирована неправильно, причем это не единичная, а массовая проблема. Чтобы избежать исков от других владельцев, компания отозвала все экземпляры, собранные на этом заводе.

Lamborghini Huracán Evo и Huracán STO

Новенькие суперкары попали под отзывчивую кампанию практически сразу после выпуска: причина – неоткрывающаяся дверь. В июне на сервис пригласили владельцев 21 машину, изготовленную со 2 по 9 мая этого года. На этих автомобилях неправильно собрали водительскую дверь, и открыть ее снаружи удается не всегда. В экстремальной ситуации это может оказаться опасным. Проблема возникла из-за неправильной установки предохранительного зажима тросика открывания дверей.

Bugatti Чирон

Компания отозвала один гиперкар через единственный болт. Выяснилось, что один из двух крепежных болтов в переднем подрамнике затянут с усилием 9 Нм вместо 19 Нм. Производитель узнал это во время внутризаводского контроля качества. На своем предприятии в городе Мольсайм фирма не только контролирует параметры затяжки элементов, но и проверяет используемые инструменты. Оказалось, что проблема касается единственного экземпляра 2018 выпуска.

Hyundai Santa Fe

У новых кроссоверов нашли забавный дефект: изображение на цифровой приборной панели переворачивается вверх ногами. В общей сложности проблемы могут затронуть 714 гибридов, собранных с 25 октября по 1 декабря прошлого года, но никакого ДТП или травмы из-за этого «глюка» не зафиксировано. Причиной называют один из резисторов в мультимедийной системе: он может неправильно работать при низкой температуре.

Honda и Acura

С началом этого года владельцы некоторых экземпляров Honda и Acura увидели, что на штатных часах отображается 2002 год. Владельцы попытались самостоятельно перевести часы, но безрезультатно. Это помогает только пока двигатель заведен: после перезапуска мотора проблема возвращается. Компания сразу же призналась, что не знает, как избавиться от дефекта. В целом проблемы обнаружены на сотнях машин, производимых с 2004 по 2012 годы.