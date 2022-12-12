Кожному виробнику неодноразово доводилося оголошувати відкличні кампанії. Це свідчить не про проблемність машин, а радше про уважність фірми: помиляються всі, головне – вчасно виправити свою помилку.

Автомобільні компанії, які дбають про свою репутацію, нерідко б’ють на сполох заздалегідь, навіть якщо дефект здається дивним, а ймовірність його прояву прагне до нуля. Згадаймо безглузді та кумедні несправності, про які громадськість дізналася цього року.

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Lamborghini Countach LPI 800-4

Новий суперкар вже потрапив під відклик: у нього прямо на ходу може розвалитися кришка моторного відсіку. У сервіс запрошено власників дев’яти екземплярів цього року випуску. Скляні панелі, що відкривають погляд на V12, можуть знятися з кріплень. На цю мить зафіксовано лише один такий випадок, який стався в жовтні в Катарі: в автомобіля відвалилася одна з чотирьох панелей. Після цього автовиробник розпочав розслідування. З’ясувалося, що на виробництві допущено помилку.

GMC Terrain

Американський бренд розв’язав проблему зайвої яскравості головної оптики, але власники автомобілів залишилися незадоволеними. Виробник створив для кросоверів 2010-2017 модельних років особливу «накладку» – маленьку напівпрозору наклейку. Вона дозволить не засліплювати зустрічних водіїв і відмовитися від кампанії повної заміни світлотехніки, але власники машин вважають, що це виглядає дивно.

Porsche Cayenne, Cayman S, Macan та Panamera

Фірма відкликає майже 200 тисяч автомобілів. Наприкінці весни виробник з’ясував, що деякі машини не мають ущільнювальних ковпачків, що закривають механізм горизонтального регулювання головної оптики. Йдеться про 193 259 примірників чотирьох моделей, зібраних з 2002 по 2019 рік. Теоретично дефект може призвести до засліплення зустрічних водіїв.

Nissan Rogue

Кросовер, що є аналогом X-Trail, теоретично може спалахнути через мокрі черевики. Виробник відкликав 688 946 машин, зроблених з 2014 по 2016 рік, але кількість проблемних машин становить приблизно 1% від цього числа. Сніг та реагенти зі взуття власника можуть опинитися у ніші для ніг перед кріслом. Якщо вологи накопичиться достатньо, вона потрапить у роз’єм, вбереться в обмотку джгута проводів і зашкодить електронним системам. Можуть виникнути проблеми в роботі електроприводу сидіння водія або склопідіймачів. Крім того, може спрацювати попередження про несправність повного приводу, а ще не виключено розряджання акумулятора або навіть виникнення вогню.

Kia Optima

Внаслідок аварії у 257 998 автомобілів, вироблених на підприємстві у Джорджії з 12 серпня 2011-го по 27 вересня 2013 року, ненадійно закріплена стеля може впасти на водія та пасажирів. Вперше про цей дефект дізналися навесні. Позов подав власник 10-річної машини: після спрацювання бічних подушок безпеки під час ДТП на нього впала деталь конструкції стелі. Виробник з’ясував, що панель на стелі справді зафіксована неправильно, причому це непоодинока, а масова проблема. Щоб уникнути позовів від інших власників, компанія відкликала всі екземпляри, зібрані на цьому заводі.

Lamborghini Huracan Evo та Huracan STO

Новенькі суперкари потрапили під відкличну кампанію практично відразу після випуску: причина – двері, що не відчиняються. У червні на сервіс запросили власників 21 машини, виготовленої з 2 по 9 травня цього року. На цих автомобілях неправильно зібрали двері водія, і відкрити її зовні вдається не завжди. В екстремальній ситуації це може бути небезпечним. Проблема виникла через неправильну установку запобіжного затиску тросика відчинення дверей.

Bugatti Chiron

Компанія відкликала один гіперкар через єдиний болт. З’ясувалося, що один з двох болтів кріплення в передньому підрамнику затягнутий із зусиллям 9 Нм замість 19 Нм. Виробник дізнався про це під час внутрішньозаводського контролю якості. На своєму підприємстві в місті Мольсайм фірма не тільки контролює параметри затягування елементів, але й перевіряє інструменти, що використовуються. Виявилось, що проблема стосується єдиного екземпляра 2018 року випуску.

Hyundai Santa Fe

У нових кросоверів знайшли кумедний дефект: зображення на цифровій панелі приладів перевертається догори ногами. Загалом проблеми можуть торкнутися 714 гібридів, зібраних з 25 жовтня по 1 грудня минулого року, але жодної ДТП або травми через цей «глюк» не зафіксовано. Причиною називають один з резисторів у мультимедійній системі: він може неправильно працювати за низької температури.

Honda та Acura

З початком цього року власники деяких екземплярів Honda та Acura побачили, що на штатному годиннику відображається 2002 рік. Власники спробували самотужки перевести годинник, але безрезультатно. Це допомагає тільки поки двигун заведений: після перезапуску мотора проблема повертається. Компанія відразу ж зізналася, що не знає, як позбутися дефекту. Загалом проблеми виявлені на сотнях машин, вироблених з 2004 по 2012 роки.