Зараз відкликають модель 2017 року, раніше схожу проблему виявили у Rogue 2014–2016 років.

Nissan відкликає 125 000 позашляховиків через потенційний ризик пожежі, хоча жодного загоряння в США не було.

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Nissan відкликає 125 215 екземплярів Rogue 2017 року випуску в Сполучених Штатах, щоб усунути проблему, яка може призвести до пожежі. Кампанія пов’язана з відкликанням із січня 2022 року для усунення тієї ж проблеми 664 779 одиниць Rogue 2014–2016 років.

Щойно відкликані Rogues мають дати виробництва з 26 липня 2016 року по 27 вересня 2017 року. Проблема полягає в тому, що вода може витікати на джгут проводів у зоні для ніг водія, що може спричинити корозію. Це може викликати пожежу. Проблема також може спричинити несправності електросклопідйомника з боку водія або сидіння з електроприводом.

«Nissan не відомо про жодні нещасні випадки, травми чи термічні явища, пов’язані з цією проблемою», — сказав автовиробник Motor1.com.

Щоб усунути проблему, дилери перевірять уражений джгут проводів на наявність корозії. Якщо такі є, технічні спеціалісти замінять необхідні компоненти. Процес також включатиме нанесення літієвого мастила на роз’єми для запобігання проникненню вологи в майбутньому.

Nissan почне сповіщати потенційно постраждалих власників у січні 2023 року.