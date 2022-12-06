Сейчас отзывают модель 2017 года, ранее похожую проблему обнаружили у Rogue 2014-2016 годов.

Nissan отзывает 125 000 внедорожников из-за потенциального риска пожара, хотя никакого возгорания в США не было.

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Nissan отзывает 125215 экземпляров Rogue 2017 года выпуска в Соединенных Штатах, чтобы устранить проблему, которая может привести к пожару. Кампания связана с отзывом с января 2022 года для устранения той же проблемы 664 779 единиц Rogue 2014-2016 годов.

Только отозванные Rogues имеют даты производства с 26 июля 2016 года по 27 сентября 2017 года. Проблема заключается в том, что вода может вытекать на жгут проводов в зоне для ног водителя, что может вызвать коррозию. Это чревато пожаром. Проблема также может привести к неисправности электростеклоподъемника со стороны водителя или сиденья с электроприводом.

"Nissan неизвестно ни о каких несчастных случаях, травмах или термических явлениях, связанных с этой проблемой", – сказал автопроизводитель для Motor1.com.

Чтобы устранить проблему, дилеры проверят пораженный жгут проводов на наличие коррозии. Если таковые имеются, технические специалисты заменят необходимые компоненты. Процесс также будет включать нанесение литиевой смазки на разъемы для предотвращения проникновения влаги в будущем.

Nissan начнет оповещать потенциально пострадавших владельцев в январе 2023 года.