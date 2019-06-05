Анализ причин ДТП позволяет улучшить безопасность на дорогах и избежать многих аварий. К тому же такой анализ является основанием для введения специальных мер безопасности.

За 4 месяца текущего года на дорогах Киеве зафиксировано 12 850 ДТП, из них:

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из-за нарушения правил маневрирования – 46%;

из-за несоблюдения дистанции – 25%;

из-за превышения безопасной скорости – 13%;

за нарушение правил проезда перекрестков – 4%.

Согласно определению термина маневрирование (маневр) — начало движения, перестраивание транспортного средства в движении с одной полосы на другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части, движение задним ходом. Именно несоблюдение правил маневрирования является основной причиной ДТП на дорогах столицы.

Напомним, что некоторые чиновники и народные депутаты очень хотят вернуть коррупционный техосмотр под видом улучшения безопасности движения. Народный депутат Украины Игорь Диденко заявляет, что 30% всех серьезных ДТП происходят из-за плохого технического состояния автомобилей. Впрочем по официальной статистике МВД из-за технической неисправности происходит меньше 1% ДТП. А после отмены коррупционного техосмотра в 2011 году общее количество ДТП стало уменьшаться.