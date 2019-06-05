В Киеве с 10:00 до 20:00 будут ограничивать движение грузовиков из-за жары. Об этом сообщили в КГГА.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" информирует, что с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

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Такие ограничения, согласно распоряжения КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха", вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 ºС .

Обращаем внимание, что Управление патрульной полиции в г. Киеве оперативно контролирует соблюдение водителями тяжеловесных транспортных средств указанного ограничения движения.

КК "Киевавтодор" просит всех перевозчиков учитывать указанную информацию.