У Києві з 10:00 до 20:00 будуть обмежувати рух вантажівок через спеку. Про це повідомили у КМДА.

Комунальна корпорація "Київавтодор" інформує, що з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху на вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Читайте також: Як китайці випробовують водневі технології для автомобілів: фото

Такі обмеження, відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря", вводяться у період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС .

Звертаємо увагу, що Управління патрульної поліції у м. Києві оперативно контролює дотримання водіями великовагових транспортних засобів зазначеного обмеження руху.

КК "Київавтодор" просить усіх перевізників враховувати зазначену інформацію.