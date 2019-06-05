Аналіз причин ДТП дозволяє покращити безпеку на автошляхах і уникнути багатьох аварій. До того ж такий аналіз є підставою для введення спеціальних заходів безпеки.

За 4 місяці поточного року на дорогах Києві зафіксовано 12 850 ДТП, з них:

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через порушення правил маневрування — 46%;

через недодержання дистанції — 25%;

через перевищення безпечної швидкості — 13%;

через порушення правил проїзду перехресть — 4%.

Згідно з визначенням терміну маневрування (маневр) — це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом. Саме недодержання правил маневрування є основною причиною ДТП на дорогах столиці.

Нагадаємо, що деякі чиновники та народні депутати дуже хочуть повернути корупційний техогляд під виглядом покращення безпеки руху. Народний депутат України Ігор Діденко заявляє що 30% всіх серйозних ДТП відбуваються через поганий технічний стан автомобілів. Втім за офіційною статистикою МВС через технічну несправність відбувається менше 1% ДТП. А після відміни корупційного техогляду в 2011 році загальна кількість ДТП почала зменьшуватись.