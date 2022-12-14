В тесте американской организации IIHS только два из пятнадцати компактных кроссоверов получили хороший рейтинг краш-теста.

Институт страхования дорожной безопасности провел серию краш-тестов на столкновение спереди с умеренным перекрытием, добавив сзади пассажира. Агентство проверило безопасность, проведя оценку 15 небольших внедорожников. Лишь двое из них получили высший балл «Хорошо». Девять получили оценку «Плохо» – худшую возможную классификацию.

Читайте також": Euro NCAP разбила 14 новых машин и опубликовала результаты краш-тестов

Ford Escape и Volvo XC40 были единственными двумя протестированными автомобилями с общей оценкой "Хорошо". Toyota RAV4 получила оценку «Приемлемо», что на одну строчку ниже в классификации. Audi Q3, Nissan Rogue и Subaru Forester получили рейтинг Marginal, являющийся предпоследним уровнем в иерархии. Все остальные получили плохую оценку. Все рейтинги приведены в таблице ниже.

В предыдущей версии испытания с умеренным перекрытием автомобиль, двигавшийся со скоростью 40 миль в час (64 километра в час), врезался в алюминиевые соты. Зона столкновения составила 40 процентов от общей ширины транспортного средства в сторону водителя. Обновленная оценка размещает за водителем манекен, имитирующий 12-летнего ребенка.

Все испытанные транспортные средства получили общие оценки «Добрый» в предыдущей версии оценки аварий. Дополнительное требование безопасности пассажиров на задних сиденьях стало причиной, изменившей рейтинг в этом повторном оценивании.

IIHS сменил передний тест с умеренным перекрытием, поскольку большинство транспортных средств получили при оценке оценки «Хорошо». Однако автопроизводители не делали подобных усовершенствований для пассажиров на задних сиденьях. Согласно данным агентства, модели 2007 года выпуска или более новые имеют на 46 процентов более высокий риск смертельной травмы сзади, чем спереди.

«Благодаря совершенствованию автопроизводителей сегодня водители большинства транспортных средств почти на 50 процентов меньше вероятно погибнут в лобовой аварии, чем это было 25 лет назад. Наш обновленный тест является вызовом для производителей, чтобы обеспечить те же преимущества на заднем сиденье, – сказал президент IIHS Дэвид Харки.