У тесті американської організації IIHS лише два з п'ятнадцяти компактних кросоверів отримали хороший рейтинг краш-тесту.

Інститут страхування дорожньої безпеки провів серію краш-тестів на зіткнення спереду з помірним перекриттям, додавши пасажира ззаду. Агентство перевірило безпеку, провівши оцінку 15 невеликих позашляховиків. Лише двоє з них отримали вищий бал «Добре». Дев’ять отримали оцінку «Погано» – найгіршу можливу класифікацію.

Читайте також: Euro NCAP розбила 14 нових машин та опублікувала результати краш-тестів

Ford Escape і Volvo XC40 були єдиними двома протестованими автомобілями із загальною оцінкою «Добре». Toyota RAV4 отримала оцінку «Прийнятно», що на одну сходинку нижче в класифікації. Audi Q3, Nissan Rogue і Subaru Forester отримали рейтинг Marginal, що є передостаннім рівнем в ієрархії. Всі решта отримали погану оцінку. Усі рейтинги наведено в таблиці нижче.

У попередній версії випробування з помірним перекриттям автомобіль, що рухався зі швидкістю 40 миль на годину (64 кілометри на годину), врізався в алюмінієві стільники. Зона зіткнення становила 40 відсотків загальної ширини транспортного засобу в бік водія. Оновлена оцінка розміщує за водієм манекен, який імітує 12-річну дитину.

Усі випробувані транспортні засоби отримали загальні оцінки «Добрий» у попередній версії оцінки аварій. Додаткова вимога щодо безпеки пасажирів на задніх сидіннях стала причиною, що змінила рейтинг у цьому повторному оцінюванні.

IIHS змінив передній тест із помірним перекриттям, оскільки більшість транспортних засобів отримали під час оцінювання оцінки «Добре». Однак автовиробники не робили подібних удосконалень для пасажирів на задніх сидіннях. Згідно з даними агентства, моделі 2007 року випуску або новіші мають на 46 відсотків вищий ризик смертельної травми ззаду, ніж спереду.

«Завдяки вдосконаленням автовиробників, сьогодні водії більшості транспортних засобів майже на 50 відсотків менше ймовірно загинуть у лобовій аварії, ніж це було 25 років тому. Наш оновлений тест є викликом для виробників, щоб забезпечити ті самі переваги на задньому сидінні, – сказав президент IIHS Девід Харкі.