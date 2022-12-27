Стали известны главные автомобили-разочарования в 2022 году. Эти новые модели не оправдали надежд и разочаровали автомобилистов и экспертов. Их назвал американский сайт "Carscoops".

Главное разочарование года в автомире – электрический кроссовер Toyota bZ4X и его брат-близнец Subaru Solterra. Их реальный запас хода вдвое ниже паспортного и особенно падает в холодную погоду. А еще у электрокаров обнаружены опасные дефекты – у них отваливаются колеса.

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Второе место занял новый Hyundai Santa Cruz. Пикап на базе Tucson неплохо смотрится, практичный и с мягкой подвеской, однако он ощутимо дороже главного конкурента Ford Maverick. К тому же, соперник получился более экономичным.

Наконец, третья позиция – у Volkswagen ID. Buzz. Электрический минивэн привлекает оригинальным ретро-дизайном, однако слишком дорог – стоит от 64 581 евро. К тому же за такую цену электрокар имеет небольшой запас хода – всего 400 км. То есть Volkswagen ID. Buzz приспособлен только для городской езды.