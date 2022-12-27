Стали відомі головні автомобілі-розчарування 2022 року. Ці нові моделі не виправдали сподівань та розчарували автомобілістів та експертів. Їх назвав американський сайт Carscoops.

Головне розчарування року в автосвіті — електричний кросовер Toyota bZ4X та його брат-близнок Subaru Solterra. Їхній реальний запас ходу удвічі нижчий за паспортний і особливо падає в холодну погоду. А ще у електрокарів виявлено небезпечні дефекти – у них відвалюються колеса.

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Друге місце зайняв новий Hyundai Santa Cruz. Пікап на базі Tucson непогано виглядає, практичний і з м’якою підвіскою, проте він відчутно дорожчий за головного конкурента Ford Maverick. До того ж, суперник вийшов економічнішим.

Нарешті, третя позиція – у Volkswagen ID. Buzz. Електричний мінівен приваблює оригінальним ретро-дизайном, проте занадто дорогий — коштує від 64 581 євро. До того ж, за таку ціну електрокар має невеликий запас ходу – всього 400 км. Тобто Volkswagen ID. Buzz пристосований тільки для міської їзди.