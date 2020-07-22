Топ самых популярных автомобилей на рынке Европы остается стабильным, но объемы продаж в связи с карантинными ограничениями сильно уменьшились.

По данным JATO Dynamics, самой популярной моделью на рынке Европы стал Volkswagen Golf с показателем 23 757 проданных авто (-48,8%).

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Немного уступает ему Tesla Model 3, реализация которой составила 15 502 машины (-1,6%). Третью позицию занимает Ford Focus – продажи этой модели упали на 50,6% до 14 587 экземпляров.

Renault Clio на чертвертом месте. На нем остановили свой выбор 13 369 европейских покупателей (-66,4%). Замыкает “пятерку” Mercedes-Benz A-Class, который разошелся тиражом в 13 225 единиц авто (-45,9%).

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